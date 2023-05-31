В результате взрыва на объекте палестинских формирований в Ливане погибли пять человек

Представители формирования назвали причиной инцидента авиаудар Израиля.
В результате взрыва на территории объекта «Народного фронта освобождения Палестины» (НФОП) в Ливане погибли пять человек.
Инцидент произошел в деревне Кусая, неподалеку от сирийской границы. Представители формирования утверждают, что причиной взрыва стал израильский авиаудар. В то же время французское информационное агентство AFP со ссылкой на источники в ливанских правоохранительных органах сообщило о детонации старой ракеты, которая хранилась на указанном объекте.
Заявление НФОП гласит, что в результате взрыва погибли пять человек, в том числе боевики, еще десять получили ранения. Также представитель формирования заявил прессе, что ночью над этим районом были слышны звуки пролетающих военных самолетов.
Однако в Тель-Авиве отвергли подобные обвинения. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила AFP, что вооруженные силы еврейского государства не причастны к произошедшему.
В 2019 году Тель-Авив уже наносил удар по объекту НФОП в Кусае, но тогда группировка не понесла потерь. Нельзя исключать, что взрыв действительно стал последствием атаки, поскольку инцидент произошел на фоне эскалации обстановки на ливано-израильской границе.
Ранее в этом месяце глава израильской военной разведки Аарон Халива назвал шанс вооруженного конфликта с республикой «не низким». Чиновник предупредил, что ливанская вооруженная группировка «Хезболла» «близка к совершению ошибки, которая может ввергнуть регион в большую войну».
В марте ЦАХАЛ ликвидировал боевика, якобы пересекшего границу и заложившего на обочине дороги мину. В результате подрыва получил ранения один человек. Через месяц с ливанской территории по Израилю были выпущены десятки ракет. Атаку связали со столкновениями в районе мечети Аль-Акса, где полиция активно применяла силу против палестинцев. В ответ Тель-Авив обвинил в бомбардировках движение ХАМАС и нанес удары по объектам группировки в Ливане и секторе Газа.