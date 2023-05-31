В результате взрыва на объекте палестинских формирований в Ливане погибли пять человек

В марте ЦАХАЛ ликвидировал боевика, якобы пересекшего границу и заложившего на обочине дороги мину. В результате подрыва получил ранения один человек. Через месяц с ливанской территории по Израилю были выпущены десятки ракет. Атаку связали со столкновениями в районе мечети Аль-Акса, где полиция активно применяла силу против палестинцев. В ответ Тель-Авив обвинил в бомбардировках движение ХАМАС и нанес удары по объектам группировки в Ливане и секторе Газа.