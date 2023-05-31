Лили-Роуз Депп рассказала, что вдохновлялась Шэрон Стоун для роли в сериале «Идол»

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради 23-летняя актриса Лили-Роуз Депп рассказала, кто ее вдохновил на главную роль в сериале «Идол». Об этом пишет издание Daily Mail.
Знаменитость назвала недостоверными слухи о том, что прототипом ее персонажа в сериале является американская поп-исполнительница Бритни Спирс. Артистка заявила, что при создании героини авторы и сама Депп не основывались на определенном человеке.
«Мы не пытались рассказать чью-либо историю, а создавали свою собственную», — добавила она.
Актриса отметила, что существует много женщин, которые стали источником вдохновения для нее. К ним Лили-Роуз причислила Джин Тирни и Шэрон Стоун.
Ранее сериал «Ведьмак», снятый по мотивам одноименного романа Анджея Сапковского, продлили на пятый сезон.