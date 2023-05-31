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В Липецкой области выразили готовность принять эвакуированных белгородцев

Общество
В Липецкой области выразили готовность принять эвакуированных белгородцев

На территории Липецкой области создаются пункты временного размещения (ПВР), где смогут находиться жители Белгородской области, эвакуированные из-за обстрелов ВСУ.

Также в летних лагерях области смогут отдохнуть дети белгородцев, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

«Наш регион готов принять жителей Белгородской области из районов, которые сейчас находятся под обстрелом со стороны Украины», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам политика, регион обеспечит эвакуированных всем необходимым. Власти области готовы оказать помощь соседям, особенно в вопросах безопасности детей, подчеркнул Артамонов.

Ранее о готовности разместить белгородцев сообщил глава Воронежской области Александр Гусев. В один из лагерей региона уже приехали на летний отдых 300 детей из приграничных с Украиной районов.
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