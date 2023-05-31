Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Эритреи на саммит «Россия — Африка»

Москва, 31 мая. Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Эритреи Исайясом Афеверки в Кремле.
Политик поздравил коллегу с недавно прошедшей годовщиной 30-летия независимости республики. Он отметил, что знаменательная дата совпадает с началом тесного сотрудничества России и африканского государства.
«Мы очень рады приветствовать Вас в России. Это Ваш первый официальный визит в нашу страну. На днях Эритрея отмечала 30-летие своей независимости, этот день совпадает с датой установления дипломатических отношений между нашими странами. Позвольте Вас поздравить и поблагодарить за то, что за годы Вашего руководства отношения между нашими государствами развиваются и укрепляются», — заявил российский лидер.
Также Путин пригласил гостя на саммит «Россия — Африка», который пройдет в июле этого года в Санкт-Петербурге. Ранее посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай заверил, что прилагает массу усилий, чтобы убедить главу страны посетить мероприятие. Пока что неизвестно, увенчались ли старания успехом, поскольку сейчас политик тратит все свободное время на стабилизацию обстановки на границе с Эфиопией.