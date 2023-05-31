Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Эритреи на саммит «Россия — Африка»

«Мы очень рады приветствовать Вас в России. Это Ваш первый официальный визит в нашу страну. На днях Эритрея отмечала 30-летие своей независимости, этот день совпадает с датой установления дипломатических отношений между нашими странами. Позвольте Вас поздравить и поблагодарить за то, что за годы Вашего руководства отношения между нашими государствами развиваются и укрепляются», — заявил российский лидер.