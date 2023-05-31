Спецпосланник ООН: необходимо расширение гуманитарной поддержки сирийского народа

Более 70% населения Сирии в настоящее время нуждается в гуманитарной помощи. Сейчас это около 15,3 миллиона человек. Двойное землетрясение, произошедшее в начале 2023 года, усугубило ситуацию, оставив более 330 000 граждан без домов.