Спецпосланник ООН: необходимо расширение гуманитарной поддержки сирийского народа

Помощь населению должна оказываться безотносительно к политике.
Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в ходе заседания Совбеза призвал к повышению уровня жизни в республике как для преодоления нужды ее жителей, так и для стимулирования возвращения беженцев.
Основные проблемы заключаются в доступе к гуманитарной помощи, восстановлении инфраструктуры и территориальной целостности Сирии, противодействии оставшимся террористам.
«Во время встреч с региональными и международными партнерами я подтвердил свою оценку опасностей статус-кво как для сирийского народа, так и для других ближайших субъектов. Им нужно обуздать нестабильность, связанную с трансграничным трафиком и наличием миллионов беженцев», — добавил Педерсен.
Более 70% населения Сирии в настоящее время нуждается в гуманитарной помощи. Сейчас это около 15,3 миллиона человек. Двойное землетрясение, произошедшее в начале 2023 года, усугубило ситуацию, оставив более 330 000 граждан без домов.
Заместитель директора Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Гада Эльтахир Мудави уже призвала организацию увеличить финансирование помощи сирийцам безотносительно к политическим процессам.