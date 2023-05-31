России еще долго не придется жать руки представителям западных государств на международных саммитах, поскольку страна будет как Северная Корея, но только на порядок выше других по уровню жизни, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Издание «11 ЭКЮ» поинтересовалось у предпринимателя, где находится точка допустимой эскалации со стороны Запада, чем завершится украинский конфликт и как потом «жать руки» на саммитах тем, кто сейчас является противником России.
По словам Пригожина, точка допустимой эскалации с Западом скоро будет приближена. Это может обернуться полномасштабным конфликтом, в котором Москве, с учетом нынешней ситуации, придется обороняться. Однако это противостояние не обернется взятием Киева, если исходить из сегодняшнего состояния дел.
«Жать руки на саммитах нам еще долго-долго не придется, потому что, я уже много раз говорил, мы должны понять, что с точки зрения общения со всеми остальными, мы будем как Северная Корея. С точки зрения уровня жизни, конечно мы будем на порядок выше, потому что у нас на территории есть все, что нам необходимо», — подчеркнул основатель «оркестра», аудиосообщение которого опубликовала его пресс-служба.
Пригожин ранее заявил, что к неудачам России причастны околовоенные структуры. По его словам, страна сейчас не была бы в том позоре, в котором она находится из-за низкоквалифицированных действий некоторых ведомств.