«Мы будем как Северная Корея»: Пригожин предрек позицию РФ в системе международных отношений

По словам Пригожина, точка допустимой эскалации с Западом скоро будет приближена. Это может обернуться полномасштабным конфликтом, в котором Москве, с учетом нынешней ситуации, придется обороняться. Однако это противостояние не обернется взятием Киева, если исходить из сегодняшнего состояния дел.