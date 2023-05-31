Макрон призвал страны Евросоюза выстраивать отношения с Россией на мирных началах

Государства Евросоюза должны выстраивать отношения с Россией на мирных началах, так как они всегда будут соседями. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он напомнил, что Россия вернется на международную арену, как только наступит мир на Украине. Макрон также отметил важность сохранения диалога и с президентом страны Владимиром Путиным для нахождения путей урегулирования конфликта.
«Нам необходимо выстроить пространство устойчивого мира, которое позволит нам соседствовать с Россией на максимально мирных условиях», — заявил Макрон.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен предоставить Украине «ощутимые и надежные» гарантии безопасности. Он подчеркнул, что сейчас партнеры Киева массово снабжают его оружием, однако не включают его в стратегический диалог.