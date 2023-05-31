Очевидцы поделились кадрами затопленных после дождя улиц Ставрополя

В городе Ставрополь в результате плохих погодных условий улицы ушли под воду. Местные жители опубликовали фото и видеозаписи шторма.
На кадрах видно, как сильный дождь затапливает улицы. Кроме того, в городе идет град и бушует гроза.
«Такого, наверно, никогда не было», — делятся комментариями местные.
Ранее в Иркутской области штормовой ветер сорвал крышу со здания школы №4. Сообщалось, что пострадавших нет. В региональном МЧС предупредили, что в южных районах области местами ожидаются усиление ветра, ливневые дожди и град.