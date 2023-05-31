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Очевидцы поделились кадрами затопленных после дождя улиц Ставрополя

Происшествия

В городе Ставрополь в результате плохих погодных условий улицы ушли под воду. Местные жители опубликовали фото и видеозаписи шторма.

На кадрах видно, как сильный дождь затапливает улицы. Кроме того, в городе идет град и бушует гроза.

«Такого, наверно, никогда не было», — делятся комментариями местные.

Ранее в Иркутской области штормовой ветер сорвал крышу со здания школы №4. Сообщалось, что пострадавших нет. В региональном МЧС предупредили, что в южных районах области местами ожидаются усиление ветра, ливневые дожди и град.
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