В МИД назвали недружественным шагом требование закрыть четыре российских генконсульства

ФРГ нацелена на дальнейшее разрушение отношений, подчеркнули в министерстве. МИД РФ напомнил немецкой стороне, что подобные непродуманные провокационные меры, как с требованием закрыть диппредставительства, не останутся без должной реакции Москвы.