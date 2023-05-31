В МИД назвали недружественным шагом требование закрыть четыре российских генконсульства

Требование Германии закрыть четыре российских генконсульства до 31 декабря прокомментировали в МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство назвало соответствующий шаг Берлина недружественным.
ФРГ нацелена на дальнейшее разрушение отношений, подчеркнули в министерстве. МИД РФ напомнил немецкой стороне, что подобные непродуманные провокационные меры, как с требованием закрыть диппредставительства, не останутся без должной реакции Москвы.
Германия также продолжает сокращать свое присутствие в России. Власти ФРГ намерены приостановить работу консульств Германии в трех городах РФ: Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.