Комитет Госдумы не поддержал идею об освобождении докторов наук от мобилизации

Комитет Госдумы РФ по обороне не одобрил законопроект об освобождении от мобилизации кандитатов и докторов наук.
Отзыв главы комитета Андрея Картаполова опубликован в Telegram-канале автора инициативы Михаила Андреева. Законопроект был внесен в Думу в октябре прошлого года с целью сохранить научные кадры.
В отчете указывается, что не все обладатели ученых степеней занимаются важными исследованиями. Доктора и кандидаты наук, знания которых задействованы в критически важных отраслях, уже имеют бронь от мобилизации, подчеркнул Картаполов.
Ранее в Госдуме предложили разрешить россиянам с судимостью служить по контракту. Сейчас ранее осужденные могут поступать на военную службу только во время мобилизации.