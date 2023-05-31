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Комитет Госдумы не поддержал идею об освобождении докторов наук от мобилизации

Общество
Комитет Госдумы не поддержал идею об освобождении докторов наук от мобилизации

Комитет Госдумы РФ по обороне не одобрил законопроект об освобождении от мобилизации кандитатов и докторов наук.

Отзыв главы комитета Андрея Картаполова опубликован в Telegram-канале автора инициативы Михаила Андреева. Законопроект был внесен в Думу в октябре прошлого года с целью сохранить научные кадры.

В отчете указывается, что не все обладатели ученых степеней занимаются важными исследованиями. Доктора и кандидаты наук, знания которых задействованы в критически важных отраслях, уже имеют бронь от мобилизации, подчеркнул Картаполов.

Ранее в Госдуме предложили разрешить россиянам с судимостью служить по контракту. Сейчас ранее осужденные могут поступать на военную службу только во время мобилизации.
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