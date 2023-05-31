Астрологический прогноз на июнь: Анна Барбашина рассказала, что ждет зодиаки в первый месяц лета

Начало лета для Близнецов будет не самым легким. Стоит набраться терпения и посвятить себя работе, тем более, что, по словам Анны Барбашиной, ее будет много. Непросто будет и в общении с противоположным полом, не исключены эмоциональные переживания. Однако, по словам астролога, главное, не зацикливаться на проблемах.