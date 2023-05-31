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Боррель: миссия ЕС по обороне поможет Молдавии противостоять гибридным угрозам

Политика
Боррель: миссия ЕС по обороне поможет Молдавии противостоять гибридным угрозам

Миссия Евросоюза по обороне и безопасности поможет Молдавии противостоять гибридным угрозам. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

Гражданская партнерская миссия Евросоюза по обороне и безопасности начала работать в Молдавии 31 мая. Боррель отметил, что теперь республике необходимо наращивать потенциал, которые позволит предупреждать, обнаруживать и реагировать на угрозы.

«Эта миссия поможет повысить устойчивость, противостоять гибридным угрозам», — заявил Боррель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 31 мая, что Евросоюз выделит Молдавии 1,6 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Она уверена, что помощь поможет молдавским компаниям в развитии и привлечет в страну инвестиции.
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