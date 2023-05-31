Парк Disney подвергли критике из-за усатого «ученика феи-крестной» в платье

Пользователи раскритиковали компанию Disney за разрешение усатому сотруднику носить платье. Об этом сообщает New York Post. Видео из любимого места для многих детей мира поделилась в соцсетях одна из посетительниц.
На ролике заметен мужчина в сине-фиолетовом платье. На его глаза нанесены тени, а над верхней губой видны усы. Он представляется «учеником феи-крестной» Ником и выполняет обязанности консультанта.
Автор публикации поблагодарила работника за положительные эмоции. Комментаторы остались недовольны такой «прогрессивной» политикой организации. Многие уверены, что подобные шоу травмируют психику малышей.
Ранее стало известно, что два российских онлайн-кинотеатра могут оштрафовать за пропаганду ЛГБТ. Как сообщает РИАМО, причина подобных санкций неизвестна.