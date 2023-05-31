Информационная война: отсутствие ограничений и проект «Второй фронт»

В подобной информационной борьбе российские ресурсы явно отстают еще и потому, что пытаются придерживаться некой морали, о которой украинцы давно забыли. Здесь, пожалуй, стоит вспомнить о том, что на любой войне хороши все средства, которые могут поспособствовать достижению победы, а говорить о «человечности» будем уже после победы.