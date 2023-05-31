В МИД России заявили, что Украина заблокировала все инициативы Гросси по безопасности ЗАЭС

Украина заблокировала все инициативы директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭС. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
Дипломат заявил, что украинская сторона заблокировала проект трехсторонних договоренностей, а следом формат двух отдельных двусторонних соглашений Россия-МАГАТЭ и Украина-МАГАТЭ.
Грушко указал, что Киев отверг предложение главы организации о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности. По его словам, инициатива Гросси содержала элементы, выполнение которых содействовало бы прекращению нападений ВСУ на станцию.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя встретился с главой МАГАТЭ.