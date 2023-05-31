В МИД России заявили, что Украина заблокировала все инициативы Гросси по безопасности ЗАЭС

Грушко указал, что Киев отверг предложение главы организации о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности. По его словам, инициатива Гросси содержала элементы, выполнение которых содействовало бы прекращению нападений ВСУ на станцию.