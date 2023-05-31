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Президент Хорватии Миланович выступил против использования лозунга «Слава Украине!»

Политика
Президент Хорватии Миланович выступил против использования лозунга «Слава Украине!»

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против употребления националистического приветствия «Слава Украине!». Об этом сообщило хорватское радио и телевидение.

Миланович сравнил данное приветствие с немецким «Sieg Heil!» и добавил, что не желает его слышать в своей стране. Он также напомнил, что именно под данным лозунгом были убиты тысячи поляков и евреев.

«Между (приветствие хорватских усташей-нацистов, официально запрещено) «За дом готовы!» и «Слава Украине!» нет разницы. Это приветствия самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами», — заявил Миланович.

Накануне глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, сколько у Киева есть тяжелой западной техники. По его словам, ВСУ имеют сейчас два батальона танков по 30 единиц в каждом.
хорватия Зоран Миланович национализм
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