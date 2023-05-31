Президент Хорватии Миланович выступил против использования лозунга «Слава Украине!»

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против употребления националистического приветствия «Слава Украине!». Об этом сообщило хорватское радио и телевидение.
Миланович сравнил данное приветствие с немецким «Sieg Heil!» и добавил, что не желает его слышать в своей стране. Он также напомнил, что именно под данным лозунгом были убиты тысячи поляков и евреев.
«Между (приветствие хорватских усташей-нацистов, официально запрещено) «За дом готовы!» и «Слава Украине!» нет разницы. Это приветствия самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами», — заявил Миланович.
Накануне глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, сколько у Киева есть тяжелой западной техники. По его словам, ВСУ имеют сейчас два батальона танков по 30 единиц в каждом.