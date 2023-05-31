Политолог Максим Рева: чтобы удержать власть, киевские террористы готовы убить президента США

Политолог видит опасность затягивания СВО на Украине в том, что с каждым годом недобитые киевские нацисты будут совершенствовать свои террористические навыки и от безнаказанности могут решиться на применение оружия массового поражения как против России, так и против других европейских стран. Он допускает, Зеленский или кто-то из его сумасшедших преемников начнут сначала запугивать мир ядерной бомбой, а потом перейдут к ее созданию и применению.