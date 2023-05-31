Политолог Максим Рева: чтобы удержать власть, киевские террористы готовы убить президента США

Политологи рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», какие теракты в Европе или Америке могут совершить киевские неонацисты, преследуя свои цели.
Ранее официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню и был отстранен от работы. Независимый политический обозреватель Максим Рева считает это проявлением украинского политического терроризма, который в Европе приобретает черты садомазохизма. По словам эксперта, Зеленский прогнул всю Европу и Америку своими непомерными требованиями, и те, стоя в очень неудобной позе, непрестанно себя убеждают, что им очень удобно, хорошо и приятно. По крайней мере ситуация со стороны выглядит именно так, отметил он.
«Зеленскому говорят, что надо выводить войска из Бахмута, а он говорит: нет, я буду их держать там. Ему говорят: не стреляй по России, он отвечает: нет, я буду стрелять. Здесь одно из двух: либо Зеленский действительно самостоятелен, либо нам показывают эту картинку, а реальный разговор Зеленского с определенными людьми на Западе совсем другой», — заявил Максим Рева.
Политолог не исключает, что Зеленский просто по-актерски разыгрывает ситуацию самоуничтожения двух братских народов, выгодную США и их европейским партнерам, озвучивая тезисы, которые ему присылают из Вашингтона. Подтверждением этой точки зрения, по его словам, является заявление американского конгрессмена Линдси Грэма о том, что уничтожение русских, как это делает сейчас украинское руководство, для США лучшая из возможных инвестиций.
Отношение к украинским националистам эксперт считает особым случаем польского политического мазохизма. По его словам, поляки воспринимают Волынскую резню как величайшую трагедию своего народа, боль которой не могут успокоить ни рассказы про Катынь, ни про немецкую оккупацию. Бессмысленной резни гражданского населения не позволяли себе ни русские, ни немцы, ни турки за весь период отношений с Польшей. Такой лютый террор, считает Максим Рева, в отношении поляков был развязан только украинскими националистами.
«То, что делает сейчас польское правительство в отношении своего собственного народа, это настоящее предательство исторической памяти. И поляки это понимают. Поляки это чувствуют. Ровно так же, как поляки в большинстве своем негативно относятся к тому, что делает польское правительство в отношении навязывания ЛГБТ», — пояснил он.
Эксперт считает, что украинские нацисты представляют серьезную угрозу не только для России, но и для Евросоюза. Он не исключает, что Киев от словесных угроз в адрес Венгрии и Сербии может перейти к террористическим актам. Например, взорвет трубопровод «Дружба», чтобы российская нефть перестала поступать в Венгрии и Сербию. Такую команду Зеленскому вполне могут дать англичане, заинтересованные в ослаблении континентальной Европы. Выход Великобритании из ЕС вполне мог быть предпринят для осуществления этих целей, отметил Максим Рева.
«Англия руками Зеленского вполне может такие вещи провернуть», — заявил он.
Украинские террористы, которые постепенно выходят из-под контроля своих западных кураторов, могут решиться и на устранение западных политиков, которые продвигают миротворческую повестку. Посягнуть они могут, не исключает он, и на президента США, если на смену Байдену придет лидер, который захочет прекратить финансирование киевского режима. Убийство Джона Кеннеди, которого, по одной из версий, могли устранить кубинские повстанцы, является в данном случае прямой аналогией, считает Максим Рева.
Политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков полагает, что западные страны сами легализуют террористическую активность украинских нацистов в своих странах. По его словам, присяга украинству в Европе в настоящий момент стала фактором, который определяет дальнейшую судьбу общественных и политических деятелей.
«Политика, партию, общественную организация, средство массовой информации там не трогают, если они присягают на верность украинскому мейнстриму. Только при таком условии ты можешь развиваться, обогащаться, строить карьеру или иметь перспективы», — отметил Иван Скориков.
Примеров политиков и партий, которые пострадали из-за отказа поддерживать киевский режим, предостаточно. Вспомним, как западные элиты ополчились на Ле Пен в период президентских выборов во Франции за ее поддержку Владимира Путина и России, или поражение «Альтернативы для Германии» при выборах в Бундестаг. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая шла во власть с пророссийскими лозунгами, в угоду западным кукловодам быстро переориентировалась и проявляет себя сейчас как ультра русофобка, отметил политолог.
«Политических механизмов у кураторов-партнеров Украины достаточно, чтобы держать в украинской повестке собственное население и политические элиты», — пояснил Иван Скориков.
Политолог видит опасность затягивания СВО на Украине в том, что с каждым годом недобитые киевские нацисты будут совершенствовать свои террористические навыки и от безнаказанности могут решиться на применение оружия массового поражения как против России, так и против других европейских стран. Он допускает, Зеленский или кто-то из его сумасшедших преемников начнут сначала запугивать мир ядерной бомбой, а потом перейдут к ее созданию и применению.
Политолог, публицист, президент АНО «Евразийский институт молодёжных инициатив» Юрий Самонкин согласен с мнением коллег, только считает неправильным ставить равенство между украинством, как выражением национальных интересов народа, и той властью, которая распоряжается судьбами порабощенного украинского народа. По его словам, киевский режим является одной из голов интернациональной гидры терроризма, которую Запад использует в борьбе с Россией на постсоветском пространстве и бывшими партнерами СССР. Подобным образом США и их европейские партнеры взращивали радикальный ваххабизм сначала для борьбы с Советским Союзом, затем для захвата Кавказа, и все это в итоге вылилось в бесчинства злого исламского халифата на территории Ближнего Востока, отметил Юрий Самонкин.
«Киевский режим, как "Исламское государство"✱ (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в РФ), нарушил все мыслимые и немыслимые человеческие нормы и права. Его военные преступления составляют уже несколько томов, которые переплюнут нацистскую Германию на нюрнбергском процессе 1945-го года», — заявил он.
Политолог считает безответственной политику западных стран, которые начали поставлять откровенно террористическому режиму современное вооружение, способное вызвать глобальную ядерную катастрофу при ударе по Запорожской АЭС. Поставляя оружие террористам, которые открыто атакуют мирные объекты на территории РФ, Великобритания, США, Франция, Германия и другие европейские страны, по его словам, являются пособниками убийства мирных жителей Донбасса и других регионов России. Европе такое безответственное поведение может аукнуться, считает Юрий Самонкин, потому киевским террористам плевать на международное право и договоренности со своими кураторами.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация