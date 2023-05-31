Суд в Пакистане оправдал отца, застрелившего собственную дочь во время заседания

В отношении мужчины возбудили уголовные дела за умышленное убийство, покушение на убийство, нападение на государственного служащего и незаконное хранение оружия. Однако судья оправдал его после того, как все заявили о просьбе снять с него обвинения. Мужчину отпустили и оправдали по всем статьям.