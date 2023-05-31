Суд в Пакистане оправдал отца, застрелившего собственную дочь во время заседания

В Пакистане судья оправдал мужчину, который убил собственную дочь во время заседания. Об этом информирует Geo News.
Сообщается, что 19-летняя пакистанка сбежала из дома по причине того, что ее хотели выдать замуж за нелюбимого парня. Она стала жить со своим возлюбленным, что не понравилось ее семье. Отец подал заявление в полицию о хищении дочери.
Хаджира была доставлена в городской суд для дачи показаний. Во время заседания отец застрелил свою дочь, сказав, что сделал это «во имя чести». Старший констебль, трое других подозреваемых в хищении и прохожий были ранены.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела за умышленное убийство, покушение на убийство, нападение на государственного служащего и незаконное хранение оружия. Однако судья оправдал его после того, как все заявили о просьбе снять с него обвинения. Мужчину отпустили и оправдали по всем статьям.
Ранее шестилетний ребенок погиб в результате автомобильной аварии на трассе Ишака — Касесе в западной части Уганды. Еще четверо человек получили ранения и были доставлены в больницу Комбони в районе Бушеньи.