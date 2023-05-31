Oil Price: Россия, Китай и Иран создают новый миропорядок в нефтяной отрасли

Договоренности между Россией, Китаем, Ираном и Ираком стали основой для нового порядка в торговле нефтью, пишет Oil Price.
Авторы издания сообщили о ряде соглашений, который страны заключили в последние три недели. На Западе считают, что эти действия могут стать началом больших изменений на мировом рынке нефти.
Обозреватели предполагают, что Китай намерен создать на Ближнем Востоке источник энергии для своего экономического развития.
Для Ирана и Ирака участие в совместных проектах с КНР и Россией принесет политические и экономические дивиденды, отметили журналисты. Тем более, что государственное устройство четырех стран довольно близко друг к другу, добавили авторы статьи.
Ранее эксперт Вячеслав Абрамов рассказал ФАН о перспективах сотрудничества Москвы и Анкары для нефтегазовой отрасли России.