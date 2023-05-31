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Гладков доложил Путину о ситуации в Белгородской области

Общество
Гладков доложил Путину о ситуации в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира доложил президенту России Владимиру Путину о текущей ситуации в регионе.

Гладков планировал провести прямую линию 31 мая в 19:00 по московскому времени, однако эфир задержали на полчаса.

«На полчаса задержал прямой эфир… Докладывал президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о текущей обстановке», — сообщил губернатор.

Глава Белгородской области сообщил утром 31 мая о бедственном положении города Шебенко. Он проинформировал, что порядка четырех человек пострадали в результате обстрела населенного пункта со стороны ВСУ.
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