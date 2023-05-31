Forbes назвал самый дорогой футбольный клуб в мире

В случае продажи за обладателей второй и третьей строчек могут потребовать 6 миллиардов и 5,51 миллиарда долларов соответственно. Также в ТОП-5 попали английские «Ливерпуль» (5,29 миллиарда) и «Манчестер Сити» (4,99 миллиарда).