Forbes назвал самый дорогой футбольный клуб в мире

Мадридский «Реал» занял первое место в списке самых дорогих футбольных клубов в мире. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал Forbes.
Как указано в материале издания, стоимость «белых» составляет 6 миллиардов 70 миллионов долларов. При этом ближайшими преследователями команды оказались британский «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» из одноименного испанского города.
В случае продажи за обладателей второй и третьей строчек могут потребовать 6 миллиардов и 5,51 миллиарда долларов соответственно. Также в ТОП-5 попали английские «Ливерпуль» (5,29 миллиарда) и «Манчестер Сити» (4,99 миллиарда).
Меж тем стало известно о заинтересованности астраханской «Волги» в назначении Александра Кержакова на пост главного тренера клуба. Руководство команды из Первой лиги считает этот вариант приоритетным, хотя продолжает рассматривать и другие кандидатуры.