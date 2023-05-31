В Росстате сообщили о минимальном уровне безработицы

Уровень безработицы в России обновил исторический минимум. Подробности раскрыли в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Ведомство опубликовало новый отчет. По данным аналитиков, в апреле 2023 года 2,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. При подсчетах Росстат использовал методологию Международной организации труда.
«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в апреле 2023 г. составил 3,3% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в документе.
Предыдущий минимальный уровень безработицы в России фиксировался весной. В феврале и марте этот показатель составил около 3,5%.
В Госдуме ранее назвали эффективный способ «обеления» экономики, который позволит принимать дальнейшие решения для поддержки граждан, передает INFOX.