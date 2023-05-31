«Катастрофа изменит все»: станет ли 2029 год последним для жителей планеты Земля

Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне со 100% вероятностью посещали Землю. По его мнению, жители планеты были попросту неспособны осознать факт встречи с представителями высокоразвитой цивилизации.
Насколько обоснованы предположения исследователей о возможном посещении нашей планеты инопланетянами? Какова может быть цель подобных визитов? Стоит ли современным жителям Земли ожидать такой встречи и, если да, то когда? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделился директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.
— Исходя из результатов собственных исследований, как Вы можете оценить заявление профессора Стэнфордского университета?
— Еще даже в книге 2013 года я говорил о том, что мы находимся в преддверии событий, которые ознаменуются открытым появлением тех, кого мы называем — инопланетяне. Впрочем, те, кто появятся, не будут для нас в полной мере чужими.
— Что Вы имеете в виду?
— В нашей солнечной системе есть еще одна планета, заселенная не просто нашими предками. Это люди, которые начали «оцивилизовывать» Землю порядка 20 тысяч лет назад. Эта их попытка была связана с острой необходимостью, возникшей в связи с очередным прохождением солнечной системы через метеоритный поток. Суть события в том, что раз в 33 млн лет солнечная система проходит через метеоритный поток. 66 млн лет назад этот поток уничтожил всех динозавров. 33 млн лет спустя, он ударил по северу Сибири, выбив все формы жизни, способные нести зачатки разума.
Этот поток всегда приносил колоссальные беды на землю. Ровно через 33 млн лет после Попигайского удара мы в очередной раз зашли в этот метеоритно-астероидный поток. В этот момент две цивилизации, с планеты Марс, которая называлась Эдем, и с планеты Тиамат, находившейся в солнечной системе, встали перед жизненно важной необходимостью подготовить Землю к возможной эвакуации на нее. В этом была основная идея того, зачем они сюда пришли и начали «оцивилизовывать» планету, помимо того, что их еще интересовали здесь кое-какие полезные ископаемые. В частности, урановые руды.
— Очевидно, они не осуществили свои планы в отношении Земли. Почему же?
— Они не успели сделать задуманное. Тем более, Земля по размеру не настолько велика. Что по сути произошло. 18 714 лет назад в солнечную систему завели новую планету. Ее расположили между Юпитером и Сатурном, о чем свидетельствуют древние тексты. Затем эту планету под названием Мардук подвели к Марсу и осуществили полную эвакуацию, каждой твари по паре. Далее подвели к планете Тиамат и совершили полную эвакуацию. Планета Тиамат налетает на астероид, разбивается в клочья, остается только пояс астероидов. Марс получает три удара и гибнет.
Планету Мардук заводят на орбиту Земли за Солнце так, чтобы мы ее не видели. Так что инопланетяне с планет Марс и Тиамат действительно посещали Землю и «оцивилизовывали» ее, об этом осталось очень много исторических памятников. Однако, когда они ушли за Солнце, на Мардуке они оказались в так называемой коллинеарной либрационной точке. Она очень неустойчивая, и положение этой планеты очень сильно зависит от поведения Солнца.
— Почему же эта цивилизация захочет раскрыть свое присутствие теперь?
— В своих книгах я рассказывал о так называемых четырехлетних циклах. Проиллюстрировать, что это означает, можно хотя бы на истории России, начиная с 1901: 1905, 1909, 1913, 1917, 1921, 1925, 1929, 1933, 1937, 1941, 1945… Чувствуете, как совпадают основные даты исторических событий? Эти четырехлетние циклы напрямую связаны с активностью Солнца. Оно тоже имеет своеобразный соответствующий ритм, только мы его обсуждаем с позиции 11-летнего цикла. О нем говорил и Вернадский, и многие другие. Сейчас, скорее всего, в 2029 году, с очень высокой долей вероятности Солнце может взбеситься и тогда планета Мардук выйдет из-за светила, и мы ее увидим.
Эти ребята начнут предпринимать усилия по стабилизации своей орбиты. Тут-то мы их и увидим. Тогда отпадут споры о том, существуют инопланетяне или нет. Скорее всего дело дойдет до контакта с представителями этой цивилизации. Дальнейшее развитие жителей Земли получит, или может получить, колоссальный импульс. Тогда, все, о чем я рассказываю в своих книгах, станет совершенно очевидным. Все это имеет строго определенную космическую закономерность и причинность.
— Стоит ли опасаться этого контакта? Не получится ли так, что высокоразвитая цивилизация завоюет землян?
— По большому счету им этого не нужно. У них и так есть планета. Однако, все будет зависеть от нашего поведения. Если мы поведем себя в соответствии с учением Голливуда, о том, что все инопланетяне плохие и их нужно уничтожать, то ничего хорошего не будет. Если же мы спокойно, достойно отнесемся ко всему, не будем им мешать стабилизировать их планету, проявим дружелюбие, тогда нас, возможно, ждут очень интересные годы сотрудничества.
Тем более, союз с ними может быть решающим в судьбе нашей планеты. Циклы, указанные в Дендерском зодиаке катастроф, с высокой долей вероятности говорят о том, что где-то через пять-шесть поколений произойдет очередное падение крупного астероида на Землю со всеми вытекающими страшными последствиями. Совместными с Мардуком усилиями мы точно справимся с этой опасностью.
— По Вашим словам, в 2029 году активность Солнца будет угрожать стабильности планеты Мардук, что вынудит ее обитателей выявить свое присутствие, что, возможно, приведет к конфликту с землянами. Зачем же им действовать в последний момент? Не проще ли им было бы заранее выстроить отношения с жителями нашей планеты?
— В определенном аспекте они несвободны. Давайте посмотрим в глаза исторической правде. Те, кто жили на Марсе, 20 тысяч лет назад затеяли войну в галактике. Во всех исторических текстах она именуется, как война богов. Она закончилась благополучно для внешних цивилизаций галактики только потому, что этот момент совпал с прохождением солнечной системы через поток астероидов. Если бы не это обстоятельство, я думаю, объединенная цивилизация солнечной системы захватила бы значительный участок галактики. Тогда мы с вами жили бы совсем в других реалиях, с другими возможностями и представлениями об окружающем мире.
Однако, война закончилась провалом и виновные в ней цивилизации были вынуждены покинуть свои планеты и переселиться на Мардук, за Солнце. Это сократило их возможности. По объективным причинам, они не могли выйти на нас раньше. Теперь они это сделают. Тогда наша история может получить резкий поворот и импульс. Хочу подчеркнуть, обо всем, что я рассказал, есть упоминания в древних текстах.