«Катастрофа изменит все»: станет ли 2029 год последним для жителей планеты Земля

— По большому счету им этого не нужно. У них и так есть планета. Однако, все будет зависеть от нашего поведения. Если мы поведем себя в соответствии с учением Голливуда, о том, что все инопланетяне плохие и их нужно уничтожать, то ничего хорошего не будет. Если же мы спокойно, достойно отнесемся ко всему, не будем им мешать стабилизировать их планету, проявим дружелюбие, тогда нас, возможно, ждут очень интересные годы сотрудничества.