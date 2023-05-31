«Формат беседы больше похож на политинформацию»: Пригожин охарактеризовал цикл своих поездок по России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его поездки по России напоминали встречу с партнерскими организациями, а формат бесед можно сравнить с политинформацией.
На федеральных каналах и СМИ ввели ограничения на упоминание ЧВК «Вагнер», что вызвало настоящий скандал. На такой шаг решились структуры, имеющие возможность повлиять на информационное пространство. Плюс ко всему поездка основателя «оркестра» по России вызвала большой ажиотаж в Сети. Авторы Telegram-канала «Горячие точки» попросили бизнесмена прокомментировать слухи, что ему пытаются запретить принимать участие в некоторых совещаниях.
«Моя поездка является не чем иным, как встречей с партнерскими организациями, а формат беседы больше похож на политинформацию и планирование дальнейших совместных мероприятий», — отметил бизнесмен.
Предприниматель добавил, что при введении ограничений на упоминание ЧВК «Вагнер» в СМИ у населения могут появиться вопросы к российскому руководству. Люди подумают, что от них скрывают определенные вещи, поскольку в стране и так живут, как на двух разных планетах.
«На планете Земля происходят события, а в центральных СМИ и телеканалах на «планете Луна» совершенно другие события, которые даже не соприкасаются с теми, что есть», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин ранее высказался по вопросу запрета на упоминание «музыкантов» в центральных средствах массовой информации. По его словам, некоторые структуры пытаются минимизировать требование общества на справедливость и на внутрироссийских героев.