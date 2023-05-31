«Формат беседы больше похож на политинформацию»: Пригожин охарактеризовал цикл своих поездок по России

Предприниматель добавил, что при введении ограничений на упоминание ЧВК «Вагнер» в СМИ у населения могут появиться вопросы к российскому руководству. Люди подумают, что от них скрывают определенные вещи, поскольку в стране и так живут, как на двух разных планетах.