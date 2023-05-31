Минэкономразвития: ВВП России в апреле вырос на 3,3%

Экономика России продемонстрировала рост ВВП на 3,3 процента в апреле после снижения данного показателя на 0,7% в марте. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития.
Ведомство отметило, что рост ВВП в апреле произошел с исключением сезонного фактора на 0,2%. Месяцем ранее данный показатель составил 1,1%.
«В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3%, в том числе с учетом низкой базы», — говорится в документе.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия остается неотъемлемой частью глобальной экономики. Более того, у Москвы есть перспективные партнеры в виде стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и Африки.