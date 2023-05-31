В Кемерово утка стала причиной смертельного ДТП с участием грузовиков

Под Кемерово водитель самосвала Shacman скончался в результате ДТП с полуприцепом попутного грузовика Scania. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления ГИБДД.
По предварительным данным, 40-летний мужчина, управляющий Shacman, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди грузовиком под управлением 38-летнего водителя.
На кадрах с места происшествия видно, что от удара кабина грузовика оказалась полностью смята.
Со слов очевидцев, причиной смертельной аварии стала утка с утятами, животные переходили дорогу и все автомобили притормаживали.
Госавтоинспекция о причинах аварии официально не сообщала, полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее появились детали ужасающей аварии с участием BMW и маршрутки в Кабардино-Балкарии.