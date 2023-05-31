В Москве массажист задушил клиента и замаскировал убийство под суицид

После обнаружения мертвого 38-летнего мужчины на улице Яблочкова, сотрудники столичного Следственного комитета (СК) допустили, что случившееся могло быть суицидом или же несчастным случаем во время сексуального удовлетворения. Голое тело лежало на кровати с веревкой на шее, которая была привязана к ноге.