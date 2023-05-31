В Москве массажист задушил клиента и замаскировал убийство под суицид

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали массажиста, который задушил своего клиента и скрыл это признаками суицида, информирует Telegram-канал «112».
После обнаружения мертвого 38-летнего мужчины на улице Яблочкова, сотрудники столичного Следственного комитета (СК) допустили, что случившееся могло быть суицидом или же несчастным случаем во время сексуального удовлетворения. Голое тело лежало на кровати с веревкой на шее, которая была привязана к ноге.
СК выяснил, что мужчину задушил 23-летний массажист, который замаскировал убийство клиента признаками суицида. Сообщается, что преступник окончил медицинский колледж, поэтому смог сделать это правдоподобно.
Задержанный в свою очередь утверждал, что сделал это по причине домогательств со стороны клиента. В ответ на приставания преступник ударил его, задушил и инсценировал суицид.
Ранее в Калужской области был задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в марте нынешнего года. 37-летний житель Жуковского района уже дал признательные показания. Его жертвой стал друг детства.