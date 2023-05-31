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Актриса Ирина Алферова впервые за долгое время появилась на публике

Шоу-бизнес
Актриса Ирина Алферова впервые за долгое время появилась на публике

Актриса Ирина Алферова впервые за долгое время появилась на светском мероприятии. Звезда посетила международный кинофестиваль в Чите.

Знаменитость заметили на красной дорожке. Для знакового выхода она выбрала платье лазурного оттенка. На подоле и рукавах можно было рассмотреть воланы. Ее образ дополнили черные туфли на низком каблуке.

Артистка длительное время не появлялась на публике. В 2021 она заболела коронавирусом, после которого долго приводила здоровье в порядок.

Ранее украинский блогер облила себя искусственной кровью на красной дорожке Каннского фестиваля. Журналисты отмечают, что после провокации девушку вывела охрана. Теперь ей запрещено посещение этого мероприятия.
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