«ПОКОЛЕНИЕ. Time». Нужны ли вступительные экзамены?

Один из них — участник проекта «Голос» на Первом канале и ведущий канала Music Box Максим Завидия. Мужчина хоть и родился в Молдавии, но заверил, что в теме вступительных экзаменов разбирается куда лучше своего оппонента — певца и блогера Влада Кудинова. Молодой парень буквально за три месяца покорил соцсети своим невероятным голосом.