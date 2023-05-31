«ПОКОЛЕНИЕ. Time». Нужны ли вступительные экзамены?

Вместе с ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения современным школьникам необходимо сдавать внутренние вступительные экзамены. Это вызывают у абитуриентов сильные внутренние переживания, а иногда и нервные срывы. Нужны ли вступительные экзамены или нет? Об этом в новом выпуске программы «ПОКОЛЕНИЕ. Time» поспорили сразу два певца.
Один из них — участник проекта «Голос» на Первом канале и ведущий канала Music Box Максим Завидия. Мужчина хоть и родился в Молдавии, но заверил, что в теме вступительных экзаменов разбирается куда лучше своего оппонента — певца и блогера Влада Кудинова. Молодой парень буквально за три месяца покорил соцсети своим невероятным голосом.
Влад Кудинов уверен, что проверка специализированных знаний при поступлении в высшее учебное заведение необходима. По его словам, вступительные экзамены — это более демократичная и менее нервная процедура, если сравнивать со сдачей ОГЭ или ЕГЭ. Тем более молодым людям, особенно поступающим на творческие профессии, проверка профессиональных знаний просто необходима, уверен Кудинов.
С позицией Влада не согласен Максим Завидия. Ведущий считает, что школьники, которые сдали госэкзамены, уже проверили свои знания и при поступлении в вуз им больше ничего сдавать не следует. Однако полностью отказываться от процедуры проверки специализированных знаний ведущий не предлагает.
Найдут ли певцы компромисс в этом непростом вопросе? Узнаете в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «ПОКОЛЕНИЕ. Time».