Астролог Анна Барбашина назвала знаки зодиака, которым повезет с деньгами в июне

Лето — это не только период долгожданных отпусков и отдыха. Для многих этот период ознаменуется ростом финансовых перспектив и развитием. В комментарии ФАН астролог Анна Барбашина назвала самые удачливые в июне знаки зодиака в плане денег.
Блистать на профессиональном поприще, по словам астролога, в июне предстоит Львам. Начало лета даст представителям этого знака возможность проявить себя во всей красе. У Львов не исключены финансовая поддержка со стороны партнеров и другие денежные поступления.
«Месяц в принципе будет хорош для Льва в плане любых финансовых операций», — отметила астролог.
Активных финансовых поступлений в июне могут ждать и Весы. Кроме того, они могут получить перспективные предложения по части бизнеса или работы.
В июне мысли о финансах будут меньше всего беспокоить Скорпиона. По словам астролога, в этом месяце им предстоят приятные траты на себя любимых.
Ранее астрологи рассказали, какие главные индивидуальные недостатки можно отметить у каждого знака зодиака.