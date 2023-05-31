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Лавров прибыл в ЮАР для встречи с министрами иностранных дел стран БРИКС

Политика
Лавров прибыл в ЮАР для встречи с министрами иностранных дел стран БРИКС

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу ЮАР для участия в совещании руководителей дипломатических ведомств стран БРИКС.

На встрече в Кейптауне страны участницы БРИКС обсудят международную повестку и обменяются мнениями о перспективах развития стратегического партнерства. Также Лавров проведет ряд двусторонних встреч.

ЮАР станет последней страной в африканском турне Лаврова. Он уже посетил Кению, Бурунди и Мозамбик.

Ранее Сергей Лавров жеско ответил послу США в ЮАР, который попытался уличить Москву и Преторию в поставках вооружений. Он напомнил, что Россия никогда не нарушает норм международного права, в отличие от Запада.
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