Лавров прибыл в ЮАР для встречи с министрами иностранных дел стран БРИКС

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу ЮАР для участия в совещании руководителей дипломатических ведомств стран БРИКС.
На встрече в Кейптауне страны участницы БРИКС обсудят международную повестку и обменяются мнениями о перспективах развития стратегического партнерства. Также Лавров проведет ряд двусторонних встреч.
ЮАР станет последней страной в африканском турне Лаврова. Он уже посетил Кению, Бурунди и Мозамбик.
Ранее Сергей Лавров жеско ответил послу США в ЮАР, который попытался уличить Москву и Преторию в поставках вооружений. Он напомнил, что Россия никогда не нарушает норм международного права, в отличие от Запада.