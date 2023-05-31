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Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге

Происшествия
Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге

«Желтый» уровень погодной опасности, который означает потенциально неблагоприятные условия, в объявлен в четверг в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно данным Росгидрометцентра, с 9 часов до 21 часа 1 июня на территории Северной столицы ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Власти попросили пешеходов и водителей проявлять особую осторожность. Горожанам рекомендуется обходить плохо закрепленные конструкции, такие как рекламные щиты.

В начале мая сильный ветер в Петербурге поломал деревья и дорожные знаки, МЧС выезжало в пять районов города.
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