Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге

«Желтый» уровень погодной опасности, который означает потенциально неблагоприятные условия, в объявлен в четверг в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в администрации города.
Согласно данным Росгидрометцентра, с 9 часов до 21 часа 1 июня на территории Северной столицы ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Власти попросили пешеходов и водителей проявлять особую осторожность. Горожанам рекомендуется обходить плохо закрепленные конструкции, такие как рекламные щиты.
В начале мая сильный ветер в Петербурге поломал деревья и дорожные знаки, МЧС выезжало в пять районов города.