ЮАР празднует День независимости от Британского Содружества

Претория, 31 мая. Южно-Африканская Республика празднует очередную годовщину независимости.
Страна освободилась от влияния Британского Содружества, в которое вошло Соединенное Королевство и почти все его бывшие колонии, ровно 62 года назад, в 1961 году. Именно с этой даты началась история ЮАР как независимого государства.
Ранее президент республики Сирил Рамафоса заявил, что планирует создать условия для представительства Африканского союза в G20. Об этом сообщил его пресс-секретарь Винсент Магвения.
По словам лидера, нужно сформировать специальные правовые критерии, согласно которым организация стран Черного континента сможет получить отдельное место в «Большой двадцатке». Пока что материк в G20 представляет только Претория, что, по мнению политика, является несправедливым и искажает реальную расстановку сил в современном международном пространстве.
Также Рамафоса указал на необходимость расширить Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.