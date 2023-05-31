Концерты певицы Ольги Бузовой в Израиле перенесли на весну 2024 года

Менеджер певицы Ольги Бузовой Антон Богуславский рассказал о переносах концертов в Израиле. Детали сообщает издание Super.
Он отметил, что шоу в Хайфе и Беэр-Шеве состоятся весной 2024 года. Если зрители хотят сдать билеты, то могут сделать это без каких-либо потерь. Тех, кто захочет приехать в столицу Израиля на единственное шоу Бузовой в стране, бесплатно доставят на автобусах.
Представитель исполнительницы заявил, что в 2023 году фанаты из этого государства смогут увидеть ее только в Тель-Авиве. Другие концерты не предусмотрены.
Ранее сообщалось, что звезда может заплатить миллион евро за прекращение выпуска вина с ее лицом. Как сообщает РИАМО, Бузова больше не хочет выпускать алкоголь с собой на этикетке.