Концерты певицы Ольги Бузовой в Израиле перенесли на весну 2024 года

Он отметил, что шоу в Хайфе и Беэр-Шеве состоятся весной 2024 года. Если зрители хотят сдать билеты, то могут сделать это без каких-либо потерь. Тех, кто захочет приехать в столицу Израиля на единственное шоу Бузовой в стране, бесплатно доставят на автобусах.