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Неадекватный мужчина пытался задушить ребенка в Нахимовском районе Севастополя

Происшествия
Неадекватный мужчина пытался задушить ребенка в Нахимовском районе Севастополя

Житель Нахимовского района города Севастополь чуть не задушил ребенка, находясь в неадекватном состоянии. Информацию предоставил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

В ночь на 31 мая в полицию обратилась женщина 1976 года рождения, пожаловавшись на ненормальное поведение супруга. Она заявила, что муж выгнал ее из дома в селе Фронтовое и напал на сына.

Как отметила заявительница, гражданин принялся душить несовершеннолетнего. На место направили участкового, который провел проверку.

Результаты осмотра в настоящее время остаются неизвестны. Также уточняется информация о пострадавших.

До этого стало известно о задержании жительницы Краснодарского края, укравшей из магазина около 30 пачек масла. При этом женщина сама пришла с повинной в отделение полиции.
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