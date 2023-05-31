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Педагога московской школы мошенники обманули на 3,5 миллиона рублей

Происшествия
Педагога московской школы мошенники обманули на 3,5 миллиона рублей

Сотрудницу московской школы «Восточное Измайлово» обманули на 3,5 миллиона рублей. Мошенники угрозами вынудили женщину оформить три кредита, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 41-летнему педагогу в WhatsApp позвонили неизвестные, представившись сотрудниками ФСБ. Злоумышленники сообщили, что ее банковские счета находятся под угрозой и предложили решение проблемы путем перевода крупной суммы на «безопасные» реквизиты.

Потерпевшая поверила и сначала взяла кредит на 1,7 миллиона в одном банке, а затем и в двух других на аналогичную сумму. Все средства женщина перечислила на указанные счета. Когда педагог осознала, что стала жертвой мошенников, то сразу же обратилась в полицию.

Ранее в Москве задержали группу мошенников, которые обещали пенсионерам ремонт по льготной программе.
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