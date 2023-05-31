Педагога московской школы мошенники обманули на 3,5 миллиона рублей

Потерпевшая поверила и сначала взяла кредит на 1,7 миллиона в одном банке, а затем и в двух других на аналогичную сумму. Все средства женщина перечислила на указанные счета. Когда педагог осознала, что стала жертвой мошенников, то сразу же обратилась в полицию.