Педагога московской школы мошенники обманули на 3,5 миллиона рублей

Сотрудницу московской школы «Восточное Измайлово» обманули на 3,5 миллиона рублей. Мошенники угрозами вынудили женщину оформить три кредита, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, 41-летнему педагогу в WhatsApp позвонили неизвестные, представившись сотрудниками ФСБ. Злоумышленники сообщили, что ее банковские счета находятся под угрозой и предложили решение проблемы путем перевода крупной суммы на «безопасные» реквизиты.
Потерпевшая поверила и сначала взяла кредит на 1,7 миллиона в одном банке, а затем и в двух других на аналогичную сумму. Все средства женщина перечислила на указанные счета. Когда педагог осознала, что стала жертвой мошенников, то сразу же обратилась в полицию.
Ранее в Москве задержали группу мошенников, которые обещали пенсионерам ремонт по льготной программе.