Президент ЦАР Туадера назначил дату конституционного референдума

Жители ЦАР давно требовали организовать соответствующее мероприятие и обновить главный закон страны. Национальный лидер заявил, что не вправе отказывать народу в этом, а также напомнил, что действующая Конституция от 30 марта 2016 года уже давно не соответствует социальным, политическим, экономическим реалиям государства.