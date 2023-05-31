Центральноафриканский эксперт Донгобада: миссии ООН окончательно потеряли поддержку населения Черного континента

Ранее такое мероприятие прошло в Бамако. Участники напомнили, что за десять лет присутствия контингент многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА) не смог восстановить безопасность в стране, а лишь усугубил ситуацию. Граждане не раз подтверждали свою приверженность партнерству с Россией.