Миссии ООН в Африке потеряли всяческую поддержку со стороны населения. Причиной недовольства жителей Черного континента стали постоянные конфликты, зачинщиками которых выступают миротворцы. Такую точку зрения высказал военный и политический обозреватель Грегуар Сирил Донгобада.
По словам политолога, «голубые каски» причастны ко многим преступлениям в Центральноафриканской Республике и Мали. На их счету — незаконный оборот оружия, а также грабежи и убийства мирных граждан.
Позицию обозревателя подтверждают митинги и демонстрации, которые часто проводят общественные организации республик с требованием выдворить миротворцев.
Ранее такое мероприятие прошло в Бамако. Участники напомнили, что за десять лет присутствия контингент многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА) не смог восстановить безопасность в стране, а лишь усугубил ситуацию. Граждане не раз подтверждали свою приверженность партнерству с Россией.
Миссия ООН в ЦАР тоже постоянно подвергается резкой критике. Сотрудники организации совершили десятки преступлений практически сразу после прибытия в республику, а к середине 2015 года жители страны выдвинули против миротворцев более 57 обвинений в сексуальном насилии, в том числе в отношении детей.