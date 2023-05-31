В ЕК выпустили инструкцию по использованию ИИ чиновниками

Еврокомиссия выпустила внутреннюю инструкцию по использованию технологий ИИ, которая запрещает европейским чиновникам делиться личными данными или неопубликованной информацией с нейросетью. Об этом сообщил новостной портал Euractiv.
Портал ссылается на документ ЕК, в котором говорится о рисках работы с чат-ботами, такими как ChatGPT и Bard. Однако там признаются, что их использование повышает эффективность работы.
«Официальные лица ЕС должны всегда критически оценивать любой ответ, производимый доступной в интернете генеративной моделью искусственного интеллекта, на предмет потенциальных предубеждений и фактически неточной информации», — говориться в материале Euroactiv.
Отмечается, что ИИ могут иметь сбои в своей работе, а сотрудники должны внимательно следить за соблюдением авторских прав и проверять полученный контент на объективность и достоверность.
Президент корпорации Microsoft Брэд Смит ранее выступил за введение правил использования ИИ. Ключевой причиной послужило внедрение аналогичных технологий в критически важные объекты инфраструктуры, а также их уязвимости к хакерским атакам.