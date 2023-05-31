Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Reuters: ООН предложила Турции, России и Украине начать подготовку к транзиту аммиака

Политика
Reuters: ООН предложила Турции, России и Украине начать подготовку к транзиту аммиака

В ООН заявили о необходимости начать подготовку к транспорту аммиака по украинской территории, сообщает Reuters.

Источник издания в организации сообщил о планах расширить действие черноморского соглашения на другие грузы и порты. Журналисты рассказали, что ООН направила соответствующие запросы сторонам договора.

«Необходимы параллельные переговоры по расширению "зерновой сделки", чтобы включить в нее больше портов и грузов. Украина и Турция приняли предложения ООН, Россия еще не ответила», — пишут авторы статьи.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что черноморская сделка потеряет актуальность без учета требований Москвы. Дипломат подчеркнул, что целью соглашения было обеспечение продовольствием нуждающихся стран, которые в итоге получили менее 3% от вывезенного зерна.
Военкоры ФАН