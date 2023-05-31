Reuters: ООН предложила Турции, России и Украине начать подготовку к транзиту аммиака

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что черноморская сделка потеряет актуальность без учета требований Москвы. Дипломат подчеркнул, что целью соглашения было обеспечение продовольствием нуждающихся стран, которые в итоге получили менее 3% от вывезенного зерна.