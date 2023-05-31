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В Тверской области у воинской части задержали украинца с рацией и четырьмя телефонами

Происшествия
В Тверской области у воинской части задержали украинца с рацией и четырьмя телефонами

Гражданин Украины с рацией и несколькими телефонами был задержан около части Ракетных войск стратегического назначения в Тверской области.

Как сообщают авторы Telegram-канала Mash, мужчину заметили караульные. Они вызвали группу быстрого реагирования, которая задержала украинца.

Правоохранители установили, что уроженец Хмельницкой области проживал в Селижарово, где занимался продажей древесины. Во время обыска у гражданина Украины обнаружили рацию, четыре телефона, аккумуляторную батарею и запас еды.

Отмечается, что воинская часть, где находился мужчина, располагается в 100 километрах от места жительства задержанного.

Замглавы Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов ранее сообщил о прибытии в Россию более 3,5 миллиона украинцев после начала СВО.
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