В Тверской области у воинской части задержали украинца с рацией и четырьмя телефонами

Гражданин Украины с рацией и несколькими телефонами был задержан около части Ракетных войск стратегического назначения в Тверской области.
Как сообщают авторы Telegram-канала Mash, мужчину заметили караульные. Они вызвали группу быстрого реагирования, которая задержала украинца.
Правоохранители установили, что уроженец Хмельницкой области проживал в Селижарово, где занимался продажей древесины. Во время обыска у гражданина Украины обнаружили рацию, четыре телефона, аккумуляторную батарею и запас еды.
Отмечается, что воинская часть, где находился мужчина, располагается в 100 километрах от места жительства задержанного.
Замглавы Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов ранее сообщил о прибытии в Россию более 3,5 миллиона украинцев после начала СВО.