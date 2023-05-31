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Платформы «Дзен», Rutube и Twitch добавили в список социальных сетей Роскомнадзора

Общество
Платформы «Дзен», Rutube и Twitch добавили в список социальных сетей Роскомнадзора

Российские платформы «Дзен» и Rutube, а также американский стриминговый сервис Twitch были включены в реестр социальных сетей Роскомнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр. Также в письмах указаны требования российского законодательства.

В феврале сообщалось, что контрольное ведомство рассмотрит вопрос о блокировке платформы Twitch в России. В Роскомнадзоре заявили о готовности обсуждать частичную или полную блокировку стриминговой площадки.

Руководство Rutube сообщало о кибератаке на видеохостинг в День Победы.
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