В Мытищах хозяева выбросили собаку из окна пятнадцатого этажа

Жители Мытищ выбросили собаку из окна пятнадцатого этажа. Как сообщает Telegram-канал Mash, пес не пережил падение.
По данным авторов, инцидент произошел на днях, приблизительно в десять часов вечера. Один из очевидцев заявил на семью в полицию. Тело питомца увезли в морг. Там специалисты установят точную причину произошедшего.
Отмечается, что в квартире, из которой сбросили собаку, живет отец-алкоголик и мать, пристрастившаяся к запрещенным веществам. Также у них есть двое детей. До инцидента в семье был еще один питомец, но в какой-то момент он исчез.
Ранее зампред правительства Московской области Георгий Филимонов привел статистику по отловленным бездомным собакам в регионе. Его слова приводит РИАМО. Выяснилось, что их число составило 4,7 тысяч.