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В России работают над изменением стратегии развития искусственного интеллекта

Общество
В России работают над изменением стратегии развития искусственного интеллекта

Правительство Росси ведет работу над корректировкой существующей стратегии развития искусственного интеллекта. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Главной задачей на ближайшие годы является обеспечение внедрения ИИ во всех экономических и социальных отраслях. Российский рынок искусственного интеллекта уже продемонстрировал рост на 20% за последние три года.

«Мы ожидаем, что к 2025 году более половины всех отечественных предприятий будут применять решения искусственного интеллекта в своей деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее исследовательский центр «Зарплаты.ру» и онлайн-университет Skypro провели исследование, которое показало, насколько граждане России готовы довериться ИИ.

Выяснилось, что около половины респондентов доверились бы искусственному интеллекту в создании текстов, на которые не хватает времени.
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