В России работают над изменением стратегии развития искусственного интеллекта

Правительство Росси ведет работу над корректировкой существующей стратегии развития искусственного интеллекта. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Главной задачей на ближайшие годы является обеспечение внедрения ИИ во всех экономических и социальных отраслях. Российский рынок искусственного интеллекта уже продемонстрировал рост на 20% за последние три года.
«Мы ожидаем, что к 2025 году более половины всех отечественных предприятий будут применять решения искусственного интеллекта в своей деятельности», — говорится в сообщении.
Ранее исследовательский центр «Зарплаты.ру» и онлайн-университет Skypro провели исследование, которое показало, насколько граждане России готовы довериться ИИ.
Выяснилось, что около половины респондентов доверились бы искусственному интеллекту в создании текстов, на которые не хватает времени.