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Песков предупредил Европу об ответе перед народом за военную поддержку Украины

Политика
Песков предупредил Европу об ответе перед народом за военную поддержку Украины

Европейским государствам, влезшим «по уши» в конфликт на Украине, рано или поздно придется отвечать перед своими народами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уверен, что странам Европы не удастся избежать негативных последствий от своего вмешательства. Западу придется подумать об этом, полагает Песков.

«Последствия неизбежны», — подчеркнул он.

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на заявления о легитимности ударов Украины по России с использованием украинского оружия. Такое заявление ранее сделали в кабмине ФРГ.

До этого Песков сообщил, что Россия в свете обострения ситуации в Косове абсолютно поддерживает Сербию.
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