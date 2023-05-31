Песков предупредил Европу об ответе перед народом за военную поддержку Украины

Европейским государствам, влезшим «по уши» в конфликт на Украине, рано или поздно придется отвечать перед своими народами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уверен, что странам Европы не удастся избежать негативных последствий от своего вмешательства. Западу придется подумать об этом, полагает Песков.
«Последствия неизбежны», — подчеркнул он.
Таким образом пресс-секретарь президента ответил на заявления о легитимности ударов Украины по России с использованием украинского оружия. Такое заявление ранее сделали в кабмине ФРГ.
До этого Песков сообщил, что Россия в свете обострения ситуации в Косове абсолютно поддерживает Сербию.