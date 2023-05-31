Шварценеггер высказался об уходе больного деменцией Уиллиса из киноиндустрии

75-летний американский актер Арнольд Шварценеггер высказался об уходе из индустрии кино Брюса Уиллиса, которому поставили диагноз лобно-височная деменция. Об этом сообщает портал Cinema Blend.
Бывший губернатор штата Калифорния назвал Уиллиса невероятным человеком, который долгое время был первоклассной звездой. Он добавил, что его всегда будут помнить как добрейшего человека и выдающегося актера.
«Я знаю, что он был вынужден уйти из индустрии по состоянию здоровья. Но вообще, вы знаете, мы никогда в принципе не уходим на пенсию. Герои боевиков, они просто перезаряжаются», — отметил артист.
Супруга звезды «Крепкого орешка» сообщила о неизлечимом заболевании мужа в феврале этого года.
Ранее были названы актеры, которые ушли из киноиндустрии в связи с тяжелыми заболеваниями.