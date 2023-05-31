Народный артист России Александр Пашутин раскрыл правду о размере своей пенсии

Кроме того, он высказался о скромной пенсии своей коллеги по шоу-бизнесу Людмилы Зайцевой. Ранее народная артистка РСФСР сообщила, что ежемесячно получает 16 тысяч рублей. Однако, по словам, собеседника агентства, тут многое зависит от участия представителей творческой профессии в спектаклях.