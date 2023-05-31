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Народный артист России Александр Пашутин раскрыл правду о размере своей пенсии

Общество
Народный артист России Александр Пашутин раскрыл правду о размере своей пенсии

Пенсия актера Алесандра Пашутина составляет более 90 тысяч рублей. Об этом народный артист России рассказал во время фестиваля «КСТОкино», который проходит в Нижегородской области.

По его словам, в указанной сумме учитываются пособие по старости и дополнительные выплаты от мэра Москвы Сергея Собянина. Речь идет о финансовой помощи, которую градоначальник распорядился предоставить народным и заслуженным артистам.

При этом 80-летний актер признался, что это — еще не весь его доход.

«Плюс президентские 120 тысяч в год», — сказал Пашутин в интервью для издания aif.ru.

Кроме того, он высказался о скромной пенсии своей коллеги по шоу-бизнесу Людмилы Зайцевой. Ранее народная артистка РСФСР сообщила, что ежемесячно получает 16 тысяч рублей. Однако, по словам, собеседника агентства, тут многое зависит от участия представителей творческой профессии в спектаклях.

На прошлой неделе стало известно о принятии закона, устанавливающего доплаты к пособиям по старости тренеров чемпионов. Подробностями поделилась депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.
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