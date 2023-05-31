Народный артист России Александр Пашутин раскрыл правду о размере своей пенсии

Пенсия актера Алесандра Пашутина составляет более 90 тысяч рублей. Об этом народный артист России рассказал во время фестиваля «КСТОкино», который проходит в Нижегородской области.
По его словам, в указанной сумме учитываются пособие по старости и дополнительные выплаты от мэра Москвы Сергея Собянина. Речь идет о финансовой помощи, которую градоначальник распорядился предоставить народным и заслуженным артистам.
При этом 80-летний актер признался, что это — еще не весь его доход.
«Плюс президентские 120 тысяч в год», — сказал Пашутин в интервью для издания aif.ru.
Кроме того, он высказался о скромной пенсии своей коллеги по шоу-бизнесу Людмилы Зайцевой. Ранее народная артистка РСФСР сообщила, что ежемесячно получает 16 тысяч рублей. Однако, по словам, собеседника агентства, тут многое зависит от участия представителей творческой профессии в спектаклях.
На прошлой неделе стало известно о принятии закона, устанавливающего доплаты к пособиям по старости тренеров чемпионов. Подробностями поделилась депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.