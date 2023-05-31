«Замечены в активном финансировании оппозиции»: эксперт Ионов объяснил, с чем связано закрытие немецких консульств в России

Власти ФРГ считают, что в Москве необходимо прекратить работу четырех из пяти генконсульств России в Германии. Это ответная мера на решение о сокращении численности сотрудников немецких учреждений на территории РФ до 350. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер.
Эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов считает, что данные меры направлены на снижение присутствия немецких дипломатов в России во избежание их вмешательства во внутренние дела страны. Соответствующим мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН.
«К сожалению, сейчас уровень дипломатических отношений между Россией и Германией находится на достаточно низком уровне. Мы видим, что Германия последовательно отстаивает позицию коллективного Запада в конфликте на Украине и продолжает мероприятия по вмешательству во внутренние дела Российской Федерации. Также Германия активно занимается поставками вооружения на Украину, тем самым являясь частью и стороной этого конфликта, естественно, не на стороне нашей страны. Поэтому вопрос о закрытии и ограничениях по количеству дипломатов – это обоюдное желание для того, чтобы снизить влияние, в том числе немецкое присутствие на нашей территории. Так как германские коллеги замечены в активном финансировании оппозиции и различной деятельности, направленной на антисуверенные и антиконституционные шаги в отношении нашей страны», – объяснил Ионов.
Ранее сообщалось, что правозащитники ФРГ призвали бойкотировать ведущий банк за русофобию.