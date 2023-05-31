«Замечены в активном финансировании оппозиции»: эксперт Ионов объяснил, с чем связано закрытие немецких консульств в России

Власти ФРГ считают, что в Москве необходимо прекратить работу четырех из пяти генконсульств России в Германии. Это ответная мера на решение о сокращении численности сотрудников немецких учреждений на территории РФ до 350. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер.