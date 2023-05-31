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В ФРГ указали на вину Шольца в нападении на него наркомана в аэропорту

Происшествия
В ФРГ указали на вину Шольца в нападении на него наркомана в аэропорту

Издание Focus на основании отчета Федерального ведомства по уголовным делам Германии пришло к выводу, что канцлер Олаф Шольц сам виноват в том, что на него напал наркоман.

24 мая на Шольца было совершено нападение: в аэропорту города Франкфурт-на-Майне неизвестный подбежал к канцлеру и крепко обнял его. Сам немецкий глава правительства описал этот случай, как «интимное объятие».

Позднее охрана оттолкнула незнакомца и сопроводила Шольца к самолету. Неизвестного задержали и доставили в полицейский участок. Тест на наркотики показал положительный результат.

Позже 48-летний мужчина признался, что употребил кокаин. Сообщалось, что на территорию самого аэропорта наркоман въехал на машине. Сотрудники воздушной гавани посчитали ее частью кортежа.

В немецком ведомстве по уголовным делам заявили, что канцлер не должен был сам открывать дверь автомобиля и выходить из него, поскольку это обязанность телохранителей.

Ранее член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов раскритиковал охрану Шольца из-за инцидента в аэропорту. Он отметил, что это происшествие могло быть предупреждением для немецкого лидера.
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