Издание Focus на основании отчета Федерального ведомства по уголовным делам Германии пришло к выводу, что канцлер Олаф Шольц сам виноват в том, что на него напал наркоман.
24 мая на Шольца было совершено нападение: в аэропорту города Франкфурт-на-Майне неизвестный подбежал к канцлеру и крепко обнял его. Сам немецкий глава правительства описал этот случай, как «интимное объятие».
Позднее охрана оттолкнула незнакомца и сопроводила Шольца к самолету. Неизвестного задержали и доставили в полицейский участок. Тест на наркотики показал положительный результат.
Позже 48-летний мужчина признался, что употребил кокаин. Сообщалось, что на территорию самого аэропорта наркоман въехал на машине. Сотрудники воздушной гавани посчитали ее частью кортежа.
В немецком ведомстве по уголовным делам заявили, что канцлер не должен был сам открывать дверь автомобиля и выходить из него, поскольку это обязанность телохранителей.
Ранее член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов раскритиковал охрану Шольца из-за инцидента в аэропорту. Он отметил, что это происшествие могло быть предупреждением для немецкого лидера.