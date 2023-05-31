Двум российским онлайн-кинотеатрам грозит штраф за пропаганду ЛГБТ

Российским онлайн-кинотеатрам Premier, Start и компании «Мегафон» грозит штраф по административной статье о пропаганде ЛГБТ. Об этом свидетельствуют данные электронной базы московских районных судов.
В Мещанский суд поступил протокол по статье КоАП о распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Судебное заседание назначено на 21 июня.
В Тверской суд поступил протокол по этой же статье в отношении ПАО «Мегафон». Заседание назначено на 29 июня.
По аналогичной статье в Черемушкинский суд поступил протокол против ООО «Старт.ру». Дата заседания по нему пока не назначена.
В суде не уточнили, что именно послужило причиной составления протоколов. По статье 6.21.2 КоАП предусмотрено наказание в размере от одного до четырех миллионов рублей либо приостановление деятельности на несколько месяцев.
Ранее Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор.